"Mamilos no Meu Joelho" é candidato a pior título de livro

A capa do livro "Mamilos no Meu Joelho" (foto: Reprodução/Facebook)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O livro "Nipples on My Knee" (mamilos no meu joelho) é o favorito para ganhar o Diagram Prize, troféu literário que há 39 anos elege o título de livro mais esquisito.

O concurso é promovido pela "The Bookseller", revista especializada no mercado editorial.

Escrito por Graham e Debra Robertson, a obra é definida como um livro de memórias de "25 anos no ramo de criação de ovelhas."

Os livros acadêmicos, porém, dominam a lista. É o caso de "A Evolução do Ponto de Vista de um Primata" ou "Ame Sua Paisagem Feminina" (a sinopse deste diz para as mulheres "cuidarem lá embaixo").

O vencedor será escolhido por votação popular pelo site da "The Bookseller". A votação vai até 21 de julho.