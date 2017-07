Médicos estão otimistas com a recuperação do bebê Arthur

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Continua em estado grave o recém-nascido Arthur, baleado enquanto ainda estava na barriga da mãe, Claudineia dos Santos Melo, no último dia 30, vítima de uma bala perdida na favela do Lixão, em Duque de Caxias. Médicos do Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, em Caxias, estão otimistas quanto à recuperação dos movimentos das pernas da criança após a realização de uma cirurgia nesta semana.

"Foi feita uma lamectomia, que é uma cirurgia para retirar as lâminas das vértebras. Fizemos uma descompressão da medula. Arthur teve a terceira e quarta vértebras explodidas pelo projétil, que entrou pelo crânio, dilacerou a orelha direita, atingiu as vértebras e saiu pelo tórax", informou Vinícius Mansur Zogbi, coordenador médico da neurocirurgia do hospital. "A chance de ele voltar a mexer as pernas continua igual", completou Vinícius.

Segundo Zogbi, o disparo pegou o crânio de raspão e não provocou danos cerebrais. A lesão na medula é pequena, sem repercussão, acrescentou o médico. Em entrevista coletiva na manhã de sexta-feira (7), Eduardo de Macedo Soares, coordenador médico da UTI neonatal em que o bebê está internado deu mais detalhes.

"É um caso extremamente raro. Ainda é cedo para fazer um prognóstico, já que se faz necessário um acompanhamento o tempo todo. Hoje, Arthur tem quadro de paraplegia, mas só o tempo dirá. Bebês surpreendem muito. Existe a chance de recuperar os movimentos nas pernas. É muito precoce qualquer prognóstico", disse o médico. Soares informou ainda que o menino respira por conta própria, sem ajuda de aparelhos, e se alimenta por sonda, ainda sem previsão de ser amamentado pela mãe, Claudineia, que tem visitado o filho desde quinta ao lado do marido, Klebson da Silva. "Arthur está tendo uma evolução esperada e bem satisfatória no seu quadro de saúde. É um bebê forte. Nasceu em circunstâncias raras. Já é um campeão, um guerreiro", afirma o coordenador da UTI neonatal.