PAULO BATISTELLA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Grêmio deixa a Taça Libertadores e a Copa do Brasil de lado e inicia neste domingo (9) uma série de cinco jogos focado exclusivamente no Campeonato Brasileiro. O primeiro dos compromissos será contra o Avaí, em Porto Alegre, a partir das 16h, pela 12ª rodada da competição. A sequência pelo Brasileiro ainda terá o Flamengo, no Rio, a Ponte Preta, na Arena, e outros dois duelos fora de casa, contra o Vitória e o São Paulo.

O time de Renato Gaúcho só retorna à Copa do Brasil no próximo dia 27 —com tranquilidade, já que venceu o Atlético-PR por 4 a 0 no duelo de ida das quartas de final. A próxima partida pelo torneio continental será ainda mais tardia: no dia 9 de agosto, em confronto de volta das oitavas. Na última terça-feira (4), no jogo de ida, os gremistas venceram o Godoy Cruz por 1 a 0, na Argentina. “Agora temos uma folga grande até os jogos da Libertadores e da Copa do Brasil. Então, temos de focar no Brasileiro. Nosso objetivo é sempre ficar no pelotão da frente, não deixar o Corinthians se distanciar muito”, avaliou o volante Arthur.

O Grêmio é o vice-líder com 22 pontos, sete a menos que os corintianos, que têm a vantagem de disputar apenas a Copa Sul-Americana além do Brasileiro.

A escalação contra o Avaí terá duas mudanças em relação a que enfrentou os argentinos: o meia-atacante Pedro Rocha, foi vetado devido ao desgaste físico, e o goleiro Léo assume o lugar de Marcelo Grohe, que está fora de combate após ter levado sete pontos no joelho esquerdo por causa de uma dividida no último jogo. O time catarinense, vice-lanterna com nove pontos, terá os mesmo titulares que iniciaram o compromisso anterior —empate sem gols com a Ponte Preta, na Ressacada, em Florianópolis. Claudinei Oliveira ainda terá no banco de reservas o meia Marquinhos, que conseguiu um efeito suspensivo. O camisa 10 havia sido punido pelo STJD com quatro jogos de suspensão por invadir o campo para protestar contra a arbitragem no duelo com o Flamengo, pela sexta rodada do campeonato.

GRÊMIO Léo; Edílson, Geromel, Kannemann e Bruno Cortez; Michel, Arthur, Ramiro, Luan e Pedro Rocha; Lucas Barrios. T.: Renato Gaúcho

AVAÍ Douglas Friedrich; Leandro Silva, Fagner Alemão, Betão e Capa; Luan, Judson, Juan e Pedro Castro; Joel e Romulo. T.: Claudinei Oliveira

Estádio: Arena do Grêmio, em Porto Alegre

Horário: 16h deste domingo

Juiz: Wagner Reway (MT)