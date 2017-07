De técnico novo, Chapecoense recebe o Atlético-PR

MARCOS PEREIRA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Chapecoense enfrenta o Atlético-PR neste domingo, às 11h, na Arena Condá, com técnico novo. Vinícius Eutrópio foi contratado para o lugar de Vagner Mancini e já estreará no comando do time catarinense na 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

De cara, a missão de Eutrópio não é das mais tranquilas. O treinador precisa recolocar a Chapecoense no caminho dos bons resultados, já que ela não vence há quatro rodadas e despencou na tabela de classificação. O time do oeste catarinense já foi líder do Brasileiro por duas rodadas, mas, com a sequência ruim, caiu para o 15º lugar, e pode até terminar esta rodada na zona de rebaixamento. Nos últimos confrontos, a Chape perdeu para Botafogo e Atlético-MG na Arena Condá e para o Flamengo na Ilha do Urubu. E justamente no bom empate contra o Fluminense, no Rio de Janeiro, o clube decidiu pela troca de treinador.

O Atlético também está em busca de reação após ter perdido para o Sport na Ilha do Retiro. E a situação dos paranaenses piorou no meio de semana, quando foram derrotados na Vila Capanema pelo Santos, na partida de ida das oitavas de final da Taça Libertadores. Para interromper essa sequência ruim, o time de Curitiba terá força máxima para encarar a Chapecoense. O desfalque é o centroavante Grafite, que pediu para rescindir contrato. Ederson é o novo dono da posição. O lateral-direito Jonathan pode voltar.

CHAPECOENSE x ATLÉTICO

CHAPECOENSE Jandrei; Apodi, Douglas Grolli, Victor Ramos, Reinaldo; Andrei Girotto, Mineiro, Lucas Marques, Seijas (Lourency); Wellington Paulista, Arthur. T.: Vinícius Eutrópio

ATLÉTICO-PR Weverton; Cascardo (Jonathan), Wanderson, Thiago Heleno, Sidcley; Otávio, Matheus Rossetto, Lucho González, Nikão; Douglas Coutinho, Ederson. T.: Eduardo Baptista

Estádio: Arena Condá, em Chapecó (SC)

Horário: 11h deste domingo

Juiz: Flavio Gomes Barroca (RN)