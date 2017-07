Com volta de artilheiro, Fluminense encara o Bahia na Fonte Nova

MARCOS PEREIRA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Fluminense conta com o retorno de seu goleador para encarar o Bahia neste domingo, às 16h, na Arena Fonte Nova. Henrique Dourado foi preservado na rodada passada, diante da Chapecoense, por causa de uma lesão no púbis, mas já está apto a voltar ao time titular. Dourado marcou nove gols em 11 partidas e vem sendo um dos destaques do Campeonato Brasileiro. Ele é peça chave do time que ainda precisa embalar na competição. Embora não saiba o que é perder há quatro rodadas, o Fluminense só ganhou uma vez —do Avaí— nesse período. Apesar da volta de seu centroavante, o técnico Abel Braga tem um problema para a partida. O atacante Richarlison está suspenso e não pode encarar o Bahia. O substituto dele será Wellington Silva ou Marcos Júnior.

Com 16 pontos e na sétima colocação, o Fluminense, que vem de empate em casa com a Chapecoense, tem chance de terminar a 12ª rodada na zona de classificação para Libertadores. O Bahia está em uma situação bem diferente. A equipe dirigida por Jorginho ocupa o 16º lugar e luta para se distanciar da zona da degola. O time baiano já figurou entre os primeiros colocados, mas as quatro derrotas e dois empates das últimas seis rodadas o fizeram despencar. O técnico não poderá contar com o meia-atacante Allione, suspenso, e com o centroavante Edgar Júnio, contundido. Eles serão substituídos, respectivamente, por Mendoza e Vinícius.

BAHIA Jean; Eduardo, Lucas Fonseca, Tiago, Armero; Renê Júnior, Matheus Sales, Zé Rafael, Régis; Mendoza, Vinícius. T.: Jorginho

FLUMINENSE Júlio César; Lucas, Henrique, Reginaldo, Léo; Orejuela, Wendel, Scarpa; Calazans, Henrique Dourado, Wellington (Marcos Jr). T.: Abel Braga

Estádio: Arena Fonte Nova Horário: 16h deste domingo

Juiz: Flavio Rodrigues de Souza (SP)