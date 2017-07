Botafogo e Atlético-MG chegam ao Brasileiro com desgaste da Libertadores

PAULO BATISTELLA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Botafogo e Atlético-MG estão se tornando rivais habituais. Adversários nas quartas de final da Copa do Brasil, as equipes se reecontram neste domingo (9), a partir das 19h, pelo Campeonato Brasileiro. O duelo no Engenhão, no Rio, é válido pela 12ª rodada da competição. O encontro mais recente ocorreu no último dia 29, quando os atleticanos venceram por 1 a 0 no confronto de ida do torneio mata-mata. Na ocasião, as duas equipes atuaram com força máxima, o que pode não ser o caso deste próximo confronto. Botafogo e Atlético vêm de compromissos pela Taça Libertadores. Na quarta-feira (5), os mineiros perderam por 1 a 0 para o Jorge Wilstermann, na Bolivia. Já os botafoguenses venceram o Nacional pelo mesmo placar nesta quinta (6), no Uruguai. O desgaste das viagens poderá fazer o treinadores optarem por equipes mistas. Isso não seria novidade para nenhum dos dois clubes, que já pouparam jogadores em outras partidas pelo Brasileiro por causa do calendário cheio. Há duas rodadas, Roger Machado escalou um Atlético de reservas e jovens vindos da base na vitória por 1 a 0 contra a Chapecoense. O técnico Jair Ventura também aplicou mudanças na escalação do Botafogo na rodada anterior, quando o time perdeu pelo placar mínimo para o Corinthians. Com as atenções dividas entre várias competições, os times têm se mantido na parte intermediária da tabela. Os atleticanos ocupam a oitava posição e somam 16 pontos, um a mais que o Botafogo, na décima colocação. O time carioca só deverá decidir quem vai a campo neste sábado (8), quando o time se reapresenta. Uma das dúvidas é o goleiro Gatito Fernández, que sofreu uma pancada no último jogo e precisou levar cinco pontos no joelho esquerdo. O paraguaio deixou o estádio mancando e, caso não tenha condições, dará lugar a Jefferson. O Atlético, com escalação também incerta, tem ao menos um jogador garantido entre os titulares: o lateral-direto Marcos Rocha, recuperado de lesão. “Estou à disposição. Desde começo da semana, com a liberação do departamento médico, venho trabalhando forte para ficar à disposição do treinador. Agora, vamos aguardar a decisão dele, se vai a equipe principal para domingo ou se vai mesclar, mas tenho certeza que está todo mundo afim de jogar”, revelou o lateral. Estádio: Engenhão, no Rio Horário: 19h deste domingo Juiz: Wilton Pereira Sampaio (GO)