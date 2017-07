Em noite de estreias, Paraná segura empate após expulsão

João Pedro finaliza no meio das pernas do goleiro: nesse lance, a bola tocou no calcanhar de João Ricardo e saiu para escanteio (foto: Geraldo Bubniak)

O Paraná Clube empatou em 1 a 1 com o América-MG, nessa sexta-feira (dia 7) à noite, na Vila Capanema, pela 12ª rodada da Série B. Com o resultado, o time paranaense ficou em 8º lugar, com 17 pontos – dois pontos abaixo do G4. A equipe mineira segue na 3ª posição, com 20 pontos.

A partida marcou as estreias do meia João Pedro, emprestado pelo Atlético Paranaense, e do atacante Alemão, que veio do FC Eindhoven, da Holanda. O centroavante Rafhael Lucas, emprestado pelo Coritiba, fez sua primeira partida como titular desde que chegou ao Paraná.

João Pedro foi um dos melhores em campo, criando uma boa chance de gol e finalizando outras duas. Esteve muito perto de estrear com gol. Alemão entrou nos 15 minutos finais, quando o Paraná tinha um jogador a menos. Aos 23 minutos do 2º tempo, o zagueiro Rayan foi expulso ao receber o segundo cartão amarelo no jogo – por falta no meio-campo. Rafhael Lucas teve atuação apagada.

TÉCNICO

Cristian de Souza completou 14 jogos no comando do Paraná Clube, agora com 5 vitórias, 5 empates e 4 derrotas.

ESCALAÇÃO

O Paraná não contava com Felipe Alves e Leandro Vilela, suspensos. As novidades eram Zezinho como volante e a estreia de João Pedro, emprestado pelo Atlético-PR. O esquema tático foi o 4-2-3-1. Os três meias eram Robson (esquerda), Renatinho (centro) e João Pedro (direita).

PRIMEIRO TEMPO

O Paraná não conseguiu controlar o jogo. Os três jogadores centralizados do meio-campo (Renatinho, Zezinho e Gabriel Dias) não encontraram espaços para trocar passes. O América-MG teve o domínio desse setor, mas pouco levou perigo ao atacar, já que enfrentava uma defesa bem organizada. O Paraná mostrou qualidade em algumas jogadas pelas pontas, com Robson pela esquerda e João Pedro pela direita. Essa dupla criou três chances na primeira etapa, mas essa mesma dupla as desperdiçou. O América só criou duas oportunidades e converteu uma. Aos 43, Pará (ex-Atlético-PR) cobrou falta. Messias ajeitou de cabeça e Renan Oliveira (ex-Coritiba) cabeceou livre para fazer 1 a 0.

SEGUNDO TEMPO

O cenário mudou no segundo tempo. O Paraná avançou, empurrou o adversário para trás e conseguiu fazer a bola circular pelo meio-campo. O empate veio já aos 7 minutos. Renatinho bateu escanteio e Gabriel Dias cabeceou, marcando 1 a 1. Aos 17, saiu João Pedro e entrou Minho. O esquema não mudou.

EXPULSÃO

Aos 23 minutos do 2º tempo, o zagueiro Rayan cometeu falta no meio-campo, levou o 2º cartão amarelo na partida e acabou expulso. O Paraná ficou com um jogador a menos e foi obrigado a recuar. Saiu o centroavante Rafhael Lucas e entrou o zagueiro Wallace. Aos 27, o técnico Cristian de Souza foi expulso por reclamação. Com garra e organização, o Paraná conseguiu segurar a pressão do América até o final do jogo.

ESTATÍSTICAS

O Paraná teve 50% de posse de bola, 7 finalizações (4 certas), 85% de precisão nos passes e 5 escanteios. O América somou 12 finalizações (5 certas), 89% de precisão nos passes e 5 escanteios. Os dados são do FootStats.

PARANÁ 1 x 1 AMÉRICA-MG

Paraná: Richard; Júnior, Rayan, Brock e Igor; Gabriel Dias, Zezinho, Robson (Alemão), Renatinho e João Pedro (Minho); Rafhael Lucas (Wallace). Técnico: Cristian de Souza

América-MG: João Ricardo; Christian (Norberto), Messias, Rafael Lima e Pará; Ernandes, Zé Ricardo, Renan Oliveira (Mike); Luan, Bill e Hugo Cabral (Ruy). Técnico: Enderson Moreira

Gols: Renan Oliveira (43-1º) e Gabriel Dias (7-2º)

Expulsão: Rayan (23-2º)

Cartões amarelos: Robson, Junior, Rayan, Zezinho (P) Hugo Cabral, Zé Ricardo, Ernandes (A)

Árbitro: Vinicius Goncalves Dias Araujo (SP)

Local: Vila Capanema

PRINCIPAIS LANCES

Primeiro tempo

10 – Brock lança na ponta. Robson cruza rasteiro. João Pedro recebe na área e finaliza. O goleiro defende.

15 – João Pedro lança. Robson sai na cara do gol, mas erra a bola.

17 – Hugo Cabral cruza rasteiro. Renan Oliveira desvia. A bola sobra para Bill, na cara do gol. Ele chuta e Richard faz grande defesa.

40 – Escanteio. Renatinho rola para João Pedro. Eles preparam a jogada para Robson, que chuta de fora da área. A bola vai sobre o gol.

41 – Robson enfia. O zagueiro fura. João Pedro entra livre e chuta no meio das pernas do goleiro. A bola toca no calcanhar do goleiro e sai para escanteio.

43 – Gol do América. Falta na direita. Pará lança para a área. Messias ajeita de cabeça e Renan Oliveira, livre, completa de cabeça.

Segundo tempo

7 - Gol do Paraná. Escanteio. Renatinho cruza na primeira trave. Gabriel Dias sobe e cabeceia no canto.

11 – Rafhael Lucas chuta de fora da área. O goleiro segura.

23 – Rayan comete falta em Luan, leva o 2º amarelo no jogo e é expulso.

28 – Falta frontal. Luan cobra no canto. Richard defende.

40 – Pará cruza. Bill cabeceia e Richard faz grande defesa.