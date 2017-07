Preços de drogas serão revisados, diz ministério

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Ministério da Saúde diz que, por meio de medida provisória, já foi autorizada a revisão do preço de drogas com risco de desabastecimento e falta de alternativa terapêutica que supra o mercado. A ação teve efeito prático no abastecimento de penicilina e outros medicamentos. O ministério diz estar investindo R$ 6,4 bilhões em nova política de estímulo ao desenvolvimento da indústria nacional. Foram eleitos 56 itens para parcerias de transferência de tecnologia e 115 para encomendas tecnológicas. Entre os oncológicos que podem ser descontinuados, dez estão nessa lista prioritária.