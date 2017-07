TV por assinatura divulga trailer de luta de boxe entre Mayweather e McGregor

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Showtime, canal norte-americano de TV por assinatura, divulgou nesta sexta-feira um trailer da luta de boxe entre Conor McGregor e Floyd Mayweather, que acontecerá no dia 26 de agosto. O vídeo é marcado pelas declarações polêmicas dos dois lutadores, alternando imagens de cada um lutando. As imagens também fazem referência às ostentações financeiras do irlandês do MMA e do norte-americano do boxe. A luta acontecerá na T-Mobile Arena, em Paradise (EUA), e terá transmissão nos EUA pelo Showtime.