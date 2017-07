Vídeos de Prince começam a ser exibidos no YouTube

(foto: Reprodução Youtube)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Vídeos oficiais de Prince começaram a aparecer nesta sexta-feira no YouTube, um ano após a morte da estrela pop, que era um inimigo jurado do site onipresente. Os vídeos de algumas de suas músicas clássicas -incluindo faixas de seu filme de 1984 "Purple Rain", como "When Doves Cry" e "Let's Go Crazy"- ficaram disponíveis em uma conta oficial de Prince. A conta está ligada ao selo de Prince na Warner Brothers Records, que no mês passado reeditou "Purple Rain" em uma edição expandida que atingiu o número quatro no último raking de álbuns do Billboard. Prince foi um entusiasta precoce da Internet, mas depois tornou-se um crítico ávido, acusando a onipresença da música online gratuita como uma degradação da remuneração dos artistas. O artista contratou uma equipe de monitores on-line que usou meios legais para tirar os vídeos dele da Internet, incluindo pequenos clipes de fãs feitos por dispositivos eletrônicos e postas nas redes sociais. Prince morreu em abril de 2016 em sua propriedade Paisley Park em Minnesota por uma overdose acidental de analgésicos. Sua família desde então intensificou os esforços para ganhar dinheiro com sua música. Seu catálogo retornou no início deste ano em todos os principais sites de streaming, incluindo o Spotify.