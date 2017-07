Temer diz que Trump elogiou a economia do Brasil em encontro no G20

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente Michel Temer afirmou neste sábado (8) que Donald Trump elogiou a economia do Brasil durante encontro do G20, em Hamburgo, na Alemanha. Em dois tuítes, Temer disse que sugeriu ao presidente dos Estados Unidos aproximar empresários brasileiros e americanos para gerar negócios, e que Trump teria gostado da ideia, além de "reforçar que o Brasil está indo muito bem". Nesta sexta (7), Temer afirmou que não existe crise econômica no Brasil. "Pode levantar os dados e você verá que estamos crescendo no emprego, estamos crescendo na indústria, estamos crescendo no agronegócio", disse.