"Meus 15 Anos", de Larissa Manoela, ultrapassa meio milhão de espectadores

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com apenas três semanas em cartaz, o filme "Meus 15 Anos" já ultrapassa a marca de meio milhão de espectadores. A película com Larissa Manoela, 16, já levou mais de 560 mil brasileiros aos cinemas, segundo a Paris Filmes. Uma das estrelas do remake de "Carrossel", no SBT, Larissa Manoela coleciona milhões de seguidores nas redes sociais e arrasta uma multidão histérica por onde passa. Baseado no livro homônimo de Luiza Trigo, o longa dirigido por Caroline Fioratti teve como principal desafio trazer Larissa numa versão totalmente inédita para o público -tanto na vida real quanto na ficção. Sai a jovem vaidosa, modernete e popular de "Carrossel", entra a menina desajeitada, insegura e invisível para a grande maioria dos colegas da escola. Assim é Bia, uma adolescente de 14 anos cheia de personalidade, mas que ainda não encontrou seu lugar no mundo. Criada pelo pai (Rafael Infante), ela tem apenas um amigo, Bruno (Daniel Botelho), com quem gosta de formar parcerias musicais, e uma ex-melhor amiga interesseira. A reviravolta acontece quando Bia ganha uma festa de debutante em um sorteio do shopping e passa a ser o centro das atenções no colégio. Todos querem descolar um convite para o badalado evento, que promete até uma palhinha da cantora Anitta. Fiel à ideia de cativar um público específico, "Meus 15 Anos" provou que o tiro foi certeiro -Larissa Manoela exorciza Maria Joaquina. Já na pré-estreia, levou cerca de 141 mil pessoas aos cinemas. "MEUS 15 ANOS" (regular) DIREÇÃO Caroline Fioratti ELENCO Larissa Manoela, Rafael Infante, Daniel Botelho PRODUÇÃO Brasil, 2016, 10 anos