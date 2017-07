Novas vagas de Estar no Alto da Glória, Cabral e Bigorrilho

(foto: SMCS)

A Setran criou novas vagas do Estar (Estacionamento Regulamentado) em quatro ruas dos bairros Alto da Glória, Cabral e Bigorrilho. A cobrança pelo estacionamento começará na segunda-feira (10/7).

As novas vagas ficam na Avenida João Gualberto, desde a Rua Maria Clara, no Alto da Glória, até o Terminal do Cabral (quando a via já é chamada de Avenida Paraná). Ao todo serão cerca de 150 vagas do Estar neste trecho.

Também haverá cobrança do Estar em 48 novas vagas na Alameda Princesa Izabel e na Rua Bruno Filgueira, no entorno da Paróquia Nossa Senhora das Dores, a Igreja dos Passarinhos.

Orientações

As áreas começaram a ser sinalizadas no ano passado e a cobrança terá início nesta segunda-feira (10/7). Durante as semanas anteriores, agentes da Setran orientaram os motoristas sobre as mudanças.

“Essas mudanças de sinalização foram implantadas a pedido da população e do comércio local. As vagas de Estar são colocadas para criar uma rotatividade das vagas de estacionamento no espaço público”, explicou a coordenadora de Projetos de Sinalização de Trânsito da Setran, Gisele Alves de Souza Oliveira.

Curitiba tem 15.881 vagas de estacionamento regulamentado. Destas, 11.740 são vagas cobradas pelo Estar. As demais 4.141 são isentas, vagas de curta duração, como 15 minutos de pisca alerta, motofretes e motos.

A orientação para os motoristas é que prestem atenção à sinalização e preencham corretamente o cartão do Estar. Na página da Setran é possível encontrar os valores, tempo de permanência e onde comprar os cartões do Estar.