Bottas faz a pole para o GP da Áustria e Hamilton larga apenas em 8º

JULIANNE CESAROLI SPIELBERG, ÁUSTRIA (UOL/FOLHAPRESS) - Nem Sebastian Vettel, nem Lewis Hamilton. É o finlandês Valtteri Bottas que vai largar na frente no GP da Áustria. É a segunda pole position da carreira do finlandês, que faz sua temporada de estreia na Mercedes. Em uma sessão atrapalhada em seus momentos decisivos por uma forte escapada de Max Verstappen, Vettel, que lidera o campeonato, ficou em segundo lugar. Seu rival Lewis Hamilton cometeu um erro em sua última tentativa e ficou apenas em terceiro na classificação. O inglês, contudo, terá de pagar uma punição de cinco posições no grid pela troca do câmbio e sairá na oitava colocação. Enquanto, na parte da frente, Hamilton dominava a primeira parte da classificação, as Williams sofriam com o equilíbrio do carro e eram eliminadas, junto das Sauber e da Renault de Jolyon Palmer. Felipe Massa esperou até o último momento para fazer sua tentativa final, mas ficou a quase meio segundo de se colocar no top 15 e seguir no treino, em um final de semana no qual, em momento algum, figurou no top 10 nos treinos livres. O brasileiro largará em 17º. Demonstrando o bom ritmo da Haas neste final de semana, Kevin Magnussen teve uma quebra de suspensão e, mesmo assim, conseguiu passar para o Q2, embora não tenha retornado à pista após a quebra, ficando com o 15º lugar. Na segunda parte do classificatório, pela primeira vez no final de semana Valtteri Bottas andou na frente de Hamilton, que também foi mais lento que Vettel. Mais atrás, na briga para entrar no top 10, as duas McLaren chegaram a figurar entre os que iriam ao Q3, mas acabaram sendo eliminadas, com Fernando Alonso superando Stoffel Vandoorne pela oitava vez na temporada, mesmo usando a versão antiga do motor Honda, enquanto o belga tem a chamada especificação 3. Além da dupla do time inglês, Esteban Ocon, da Force India, Daniil Kvyat, da Toro Rosso e Nico Hulkenberg, da Renault. Mesmo cometendo um erro em sua volta rápida, Romain Grosjean, com a outra Haas, foi para a disputa do top 10. Na primeira parte do Q3, Bottas foi o mais rápido, com Vettel em segundo e Hamilton em terceiro, deixando as Red Bull para trás. A nona etapa do campeonato tem largada às 9h do domingo pelo horário de Brasília. Na disputa pelo campeonato, Vettel tem 14 pontos de vantagem em relação a Hamilton.