Kubot e Melo vencem após jogo dramático e avançam em Wimbledon

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O brasileiro Marcelo Melo e o polonês Lukasz Kubot venceram por 3 sets a 2 a dupla formada pelo alemão Philipp Petzschner e o austríaco Alexander Peya e avançaram à terceira rodada no torneio de Wimbledon. Os quatro jogaram por 3h43min. Depois de um quinto set muito disputado e com contornos dramáticos, as parciais ficaram em 6-2, 5-7, 6-3, 3-6 e 10-9. A dupla do brasileiro, que já tinha conseguido uma vitória arrasadora na estreia com direito a pneu, fez um primeiro set tranquilo, mas permitiu a reação dos adversários, que conseguiram equilibrar a partida. O austríaco Peya jogou boa parte da partida sentindo dores, o que dificultou suas ações e principalmente seu saque. Mas a dupla do brasileiro não conseguiu usar essa lesão a seu favor, falhando ao forçar jogadas em cima do austríaco. No quinto e decisivo set, Melo e Kubot tiveram a chance de fechar a partida, mas desperdiçaram um match point quando um voleio difícil de Petzschner caiu em cima da linha de fundo. Em seguida, as duas duplas tiveram dificuldades para manter seus serviços. Quando o set já estava em 9 a 8 a favor do time do brasileiro, eles tiveram mais match points, mas não conseguiram fechar. Melo, de 33 anos, chegou com grandes expectativas ao Grand Slam britânico. Campeão em Roland Garros em 2015 e líder do ranking ATP junto com Kubot, o mineiro admitiu que Wimbledon é seu torneio favorito e que sempre gostou de jogar na grama. A dupla participou de dois torneios na grama para se preparar para Wimbledon. BIA HADDAD Exatamente no mesmo momento em que Kubot e Melo fechavam seu jogo, a brasileira Bia Haddad confirmou seu serviço para vencer, junto com a croata Ana Konjuh, a dupla formada pelas espanholas Arruabarrena e Parra. A partida ficou em 2 sets 1.