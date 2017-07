San-São é reeditado na Vila com mudanças

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A dupla San-São se reencontra neste domingo (9), na Vila Belmiro. Mas a noite de 15 de fevereiro, quando o São Paulo foi ao estádio e venceu o Santos por 3 a 1 no primeiro clássico do ano, não poderia estar mais distante. Os times começavam a temporada esperançosos por grandes exibições. Cinco meses depois, ambos passaram por transformações, a começar pela troca de treinadores. O São Paulo sonhava alto com o ídolo Rogério Ceni, mesmo que ele fosse um estreante. Já o Santos, com Dorival Júnior e vice-campeão nacional em 2016, se sentia pronto para títulos. Ainda que em pontos completamente distintos em suas carreiras, Dorival e Ceni começaram o ano com propostas semelhantes, valorizando posse de bola e uma abordagem mais propositiva. No reencontro, nenhum deles estará lá. Levir Culpi vai para o oitavo jogo pelo Santos. São Paulo será dirigido pelo auxiliar Pintado. Dorival até poderia voltar à Vila Belmiro, uma vez que já foi anunciado como substituto de Ceni no São Paulo. Mas, resolvendo questões particulares, será apresentado nesta segunda-feira (10). Tendo feito sua mudança de comando um mês antes, o Santos recebe o São Paulo com seis pontos de vantagem e 12 posições acima do rival. O time da casa defende posto na zona de classificação para a Libertadores. Os visitantes só pensam em fugir da faixa de rebaixamento. Ainda que em situação bem mais confortável, o Santos ainda não conseguiu encontrar um futebol cativante. Ambas as equipes têm falhado na hora de buscar o gol. Com apenas dez anotados, têm o quarto pior ataque. Sem Dorival e Ceni, Santos e São Paulo se reveem tentando solucionar essas questões ofensivas e alcançar o que ainda não foram no ano. SANTOS Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas, David Braz e Jean Mota; Renato, Thiago Maia e Lucas Lima; Copete, Bruno Henrique e Kayke. T.: Levir Culpi. SÃO PAULO Renan Ribeiro; Buffarini, Arboleda, Rodrigo Caio e Junior Tavares; Jucilei, Petros, Wesley e Cueva; Marcinho e Lucas Pratto. T.: Pintado (interino). Estádio: Vila Belmiro, em Santos Horário: 19h deste domingo Juiz: Sandro Meira Ricci (SC)