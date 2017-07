Palmeiras enfrenta o Cruzeiro de novo sem meias de criação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Palmeiras deve voltar a ter problemas na construção de jogadas neste domingo (9) contra o Cruzeiro (16h, com TV Globo), no Mineirão. Com o meia Guerra ausente para cuidar do filho de três anos que está internado, assim como aconteceu na derrota para o Barcelona pela Taça Libertadores na quarta (5), Cuca deve escalar o meio de campo com Thiago Santos, Bruno Henrique e Tchê Tchê, três volantes de origem. As jogadas, então, devem sair dos pés de Dudu e Róger Guedes pelos lados do campo. Com inflamação intestinal, Borja pode ser poupado. Pelo time mineiro, o técnico Mano Menezes, sem contar com Ezequiel e Robinho, lesionados, além de Dedé, Manoel, Arrascaeta, Judivan e Raniel, deve improvisar Lucas Romero na lateral direita e escalar Henrique como volante. Para reforçar ainda mais o sistema defensivo, Hudson pode ser escalado e reforçar o meio de campo. CRUZEIRO Fábio; Lucas Romero, Leo, Murilo Cerqueira e Diogo Barbosa; Henrique, Hudson, Ariel Cabral e Thiago Neves; Alisson e Rafael Sóbis. T.: Mano Menezes PALMEIRAS Fernando Prass; Mayke, Mina, Edu Dracena e Egídio; Thiago Santos, Tchê Tchê e Bruno Henrique; Róger Guedes, Dudu e Willian. T.: Cuca. Estádio: Mineirão, em Belo Horizonte Horário: 16h deste domingo Juiz: Pericles Cortez (PE)