Frente suprapartidária por Eleições Diretas Já é lançada em Curitiba

(foto: Geraldo Bubniak)

Os senadores Gleisi Hoffmann (PT) e Roberto Requião (PMDB) lançaram em Curitiba, na manhã deste sábado, 8, o movimento oficial da “Frente Suprapartidária por Eleições Diretas Já” no Paraná. Seis partidos participaram do lançamento e fizeram a adesão ao movimento que diz ter como objetivo “devolver ao povo o direito de decidir sobre o futuro do País”. Além do PT e do PMDB de Gleisi e Requião, integram também a frente o PDT, o PCdoB, o PSB e o PSOL. Ainda tem as organizações que integram a Frente Brasil Popular no estado e diferentes entidades sindicais do Paraná.

Saída

“É um movimento que objetiva não só fazer a defesa das eleições diretas, mas mostrar que existe e que se deve buscar sempre uma saída democrática para a atual crise política instaurada no Brasil”, diz o ex-deputado federal Ângelo Vanhoni (PT), um dos idealizadores do movimento. “Estamos unindo parlamentares de diferentes legendas e correntes ideológicas, instituições de diversas áreas de atuação, que são parceiros na defesa intransigente da democracia e da soberania popular”, afirma ele.