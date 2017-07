Caminhão com três toneladas de maconha é encontrado em Foz

A Polícia Militar de Foz do Iguaçu encontrou um caminhão carregado com três toneladas de maconha em um terreno baldio, na Avenida Olimpio Rafagnin, no bairro Plaza Foz, às margens da BR-277, no início da madrugada deste sábado (8).

A droga estava em um caminhão, entre sacos de arroz. Ao todo, 8 pessoas foram presas, alguns tentaram fugir dos policiais, mas foram capturados em seguida.

Todos os presos foram encaminhados à 6ª Subdivisão da Delegacia da Polícia Militar, juntamente com a droga e os veículos.