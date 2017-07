Empresário pede, e Sport tira Diego Souza de viagem a Curitiba

JOSÉ EDGAR MATOS SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A negociação entre Palmeiras e Sport pelo meia-atacante Diego Souza alcançou um novo capítulo no início da tarde deste sábado. Após pedido do empresário do atleta, Eduardo Uram, o clube pernambucano optou por tirá-lo da viagem para Curitiba, onde o time rubro-negro encara na segunda-feira o Coritiba, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em comunicado divulgado no início da tarde, o Sport alega "motivos pessoais" para a saída de Diego Souza da relação. O empresário Eduardo Uram segue em negociação com os pernambucanos, que até então reiteravam liberar o camisa 87 para o Palmeiras. "O meia Diego Souza não segue com a delegação para Curitiba. O empresário do atleta entrou em contato com o clube e alegou motivos pessoais para sua ausência", comunicou o Sport. Diego Souza possui seis jogos no Campeonato Brasileiro. Caso entrasse em campo contra o Coritiba, o meia estaria impossibilitado de atuar por outra equipe da Série A nesta temporada. Dessa forma, a transferência para o Palmeiras se inviabilizaria. A definição sobre o futuro de Diego Souza sairá nos próximos dias. Neste sábado, Uram reúne-se com Alexandre de Faria, diretor executivo do clube pernambucano, para finalizar a negociação –tanto pela permanência quanto pela ida do meia ao Palmeiras. O experiente jogador de 32 anos é o desejo de Cuca para reforçar o ataque palmeirense. No Palmeiras, Diego Souza tem a promessa de atuar como referência no setor ofensivo, função ideal para o atleta brigar por uma vaga na seleção brasileira de Tite para a Copa do Mundo de 2018.