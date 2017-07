Paulo Victor ganha boas vindas de Léo Moura e chega na segunda ao Grêmio

JEREMIAS WERNEK E MARINHO SALDANHA PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O goleiro Paulo Victor acertou-se com o Grêmio. Na noite de sexta-feira, o lateral direito Léo Moura já deu as boas vindas ao jogador, que na segunda-feira apresenta-se em Porto Alegre. O formato do vínculo de Victor ainda será determinado. São duas alternativas: rescisão com Flamengo, cujo vínculo vai até 2019, e assinatura com Grêmio, ou ainda um empréstimo. Na segunda-feira ele é esperado na capital gaúcha para realização de exames e assinatura de contrato. Com 30 anos, ele será alternativa para Marcelo Grohe. As opções atuais são consideradas insuficientes no elenco gremista. Léo ainda é inexperiente para jogos decisivos e Bruno Grassi não tem o melhor status junto à comissão técnica. Após o Campeonato Gaúcho, por exemplo, o Grêmio chegou a tentar a contratação do goleiro Matheus Cavichioli, que acabou acertando-se com o Juventude. No fim do ano passado havia a dúvida sobre renovar ou não o vínculo de Grassi, que acabou ampliado. O lateral direito Léo Moura já utilizou as redes sociais para comemorar o reencontro com o antigo parceiro de Flamengo. "Vamos conquistar mais títulos jungos, seja bem vindo", postou o jogador. Na carreira de Victor constam ainda passagens por América-RJ, Resende e Gazianterispor, da Turquia.