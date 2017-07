Neymar diz que Brasil voltou a ser temido e aprova memes sobre seu cabelo

BRUNO FREITAS E RICARDO PERRONE PRAIA GRANDE, SP (UOL/FOLHAPRESS) - De férias no Brasil, o atacante Neymar levou o filho Davi Lucca a um torneio amador com seus amigos na Praia Grande, litoral paulista. Entrevistado pelo SporTV, o jogador comentou a boa fase da seleção brasileira sob o comando de Tite e disse que o time voltou a ser temido no futebol mundial. "Voltou o respeito que a seleção tinha que ter", disse ele. "A seleção tem que ser temida sempre e acho que voltou a ser isso." O jogador do Barcelona participou do campeonato no time de seus amigos e também convidou o atacante Gabriel Jesus, do Manchester City, que jogou a seu lado. Os dois fizeram gols em uma partida com ares de amistoso. Antes de entrar em quadra, Neymar disse estar confiante com a preparação da seleção brasileira até a Copa da Rússia e elogiou o técnico Tite: "Qualquer campeonato que o Brasil participe sempre vai ser um dos favoritos. A seleção brasileira com o nível dos jogadores que tem, estamos preparados pra isso. Copa envolve muita coisa, pressão, muita coisa na cabeça do jogador. Temos um comandante que tenho certeza que vai conduzir nossa seleção à vitória." Ele também brincou sobre seu novo corte de cabelo, que no mês passado gerou uma enxurrada de memes e piadas nas redes sociais. Com bom humor, Neymar disse que aprovou as brincadeiras: "Eu acabei prendendo [o cabelo] aqui, prendi rapidinho só pra jogador futebol. [Na internet] Tem de tudo, faz parte, sou acostumado, tem que fazer mesmo. A vida é isso felicidade, alegria".