Chapecoense acerta com Leandro Pereira e encaminha chegada de equatoriano

DANIEL FASOLIN CHAPECÓ, SC (UOL/FOLHAPRESS) - A Chapecoense acertou nas últimas horas a contratação de Leandro Pereira, que estava no Sport, para reforçar seu elenco para a continuidade no Brasileirão e também da Copa Sul Americana. Além disso, o clube está bem próxima de fechar com equatoriano Fernando Guerrero, da LDU. Os dois devem ser anunciados oficialmente nos próximos dias após exames médicos e a assinatura de contrato. No caso de Leandro Pereira, a negociação foi mais complicada, pois Sport e Clube Brugge-BEL, que detém os direitos econômicos do atleta, precisaram entrar em acordo para ceder o jogador a Chapecoense. Após uma semana de conversas, o clube belga aceitou repassar o jogador para a Chapecoense. O atacante chega neste sábado a Chapecó para realização de exames e para efetuar a assinatura do contrato. Leandro já vestiu a camisa da Chapecoense em 2014, antes de se transferir para o Palmeiras. Jogou 26 partidas pelo clube de Santa Catarina e marcou 11 gols. No Sport desde 2017, fez 20 jogos na temporada e anotou quatro gols. Fernando Guerrero, equatoriano de 27 anos que está na LDU, também acerta os últimos detalhes para ser oficializado e deve chegar a Chapecó na próxima semana. No entanto, as partes ainda não revelaram os termos do contrato e seu período. Nesta temporada pela LDU, Guerrero marcou um gol e anotou 3 assistenciais em 16 jogos. 12 deles como titular da equipe, que não participou da Libertadores da América nesse ano.