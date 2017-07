"Óbvio que penso no Barcelona", diz Paulinho sobre possível transferência

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O volante Paulinho, que atualmente está no Guangzhou Evergrande, da China, confirmou que recebeu uma proposta para se transferir para o Barcelona, mas que ainda não chegou a um acordo com o clube espanhol. De acordo com o jogador, seu empresário lhe contou que a oferta do Barcelona teria o valor de 20 milhões de euros (R$ 75 milhões). No entanto, o time chinês não aceitou a oferta. Segundo o atleta, a multa rescisória é de 40 milhões de euros (R$ 150 milhões). "Houve uma proposta do Barcelona e ainda não chegaram a um acordo, mas as conversas continuam com o meu empresário", disse Paulinho em entrevista ao programa Donos da Bola, da Band. O jogador afirmou que ainda considera uma transferência para a equipe espanhola, apesar de estar feliz na China. "[Quando] aparece uma proposta de um clube como o Barcelona, acho que você tem que pensar em tudo, tem que colocar na balança todas as coisas. É claro que não vou ser hipócrita de falar assim 'pô, não fico pensando'. Óbvio que fico pensando. Afinal de contas, estamos falando de um dos melhores times do mundo, com grandes craques, então também é um sonho de 'pô, posso realizar como não posso de atuar com grandes jogadores'", disse. "Hoje eu estou num momento maravilhoso da minha carreira, da minha vida. Então acho que quando você está num momento como esse, se tiver que acontecer, vai acontecer naturalmente", afirmou. Paulinho despontou no cenário do futebol no Corinthians, onde conquistou títulos como o Campeonato Brasileiro de 2011 e a Libertadores e o Mundial de Clubes de 2012. Em 2013, ele se transferiu para o Tottenham, da Inglaterra. Em sua segunda temporada pelo clube, perdeu espaço. Em 2015, ele foi contratado pelo Guangzhou Evergrande, time que é comandado pelo técnico Luiz Felipe Scolari. "Eu fui para o Tottenham e na minha segunda temporada, principalmente nos últimos seis meses, eu não estava atuando, perdi a confiança, não estava feliz, não pelo clube, não por funcionários, enfim... Porque eu não estava atuando. Então, achei melhor procurar um novo lugar, resgatar a minha confiança, jogar, que era o mais importante. E hoje tenho essa oportunidade, que é uma coisa concreta que apareceu, que foi o Barcelona e está sendo conversado ainda com o meu empresário", afirmou Paulinho.