País tem três presidentes em três horas neste sábado

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Três homens diferentes ocuparam a Presidência da República em um espaço de pouco mais de três horas neste sábado (8), com os retornos ao Brasil do presidente Michel Temer e do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), de missões oficiais ao exterior. O presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), amanheceu no comando do país. Ele havia assumido o exercício da Presidência na quinta-feira (6), quando Temer embarcou para a Alemanha para a reunião do G20 e Maia viajou para um compromisso na Argentina. Pouco depois das 11h, Maia partiu de Buenos Aires e passou a ser o chefe do Executivo ao entrar no espaço aéreo brasileiro. O presidente da Câmara, porém, ficaria na função por poucas horas. Segundo o cronograma da viagem de Temer, ele começaria a sobrevoar o território nacional por volta das 14h e, tecnicamente, reassumiria automaticamente o cargo. A troca-relâmpago de comando acontece em um ambiente de desconfiança mútua entre o grupo de Temer e aliados de Maia. Partidos da base governista passaram a articular nos últimos dias a queda do presidente, que seria substituído no poder pelo presidente da Câmara. Temer deve chegar a Brasília às 18h15. Auxiliares de Maia não descartam a possibilidade de o presidente da Câmara se deslocar até a base aérea para receber o peemedebista, em uma espécie de transmissão de cargo informal, comum nos embarques e desembarques de viagens presidenciais.