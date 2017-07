Warriors renovam com pivô e mantêm time titular campeão da última temporada

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O pivô georgiano Zaza Pachulia anunciou na sexta-feira (7) que renovou o seu contrato com o Golden State Warriors, atual campeão da NBA, por uma temporada. "Vamos continuar", escreveu Pachulia na sua conta do Twitter. Ele receberá US$ 3,5 milhões (R$ 11 milhões) por este novo acordo. Com isso, os Warriors mantêm o time titular que conquistou o título da última temporada ao derrotar o Cleveland Cavaliers na final, por 4 a 1, na série melhor de sete. Além de Pachulia, o armador Stephen Curry e o ala Kevin Durant renovaram contrato com a franquia. O ala Klay Thompson e o ala/pivô Draymond Green têm contratos com a equipe até 2018/19 e 2019/20, respectivamente. Pachulia está com 33 anos e passou por Orlando Magic, Milwaukee Bucks, Atlanta Hawks e Dallas Mavericks antes de chegar ao time de Oakland, em 2016/17. Nesta última pós-temporada, o georgiano teve média de 5.1 pontos e 3.8 rebotes por jogo.