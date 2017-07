Jogador do Ajax tem mal súbito em campo e vai ao hospital de helicóptero

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Abdelhak Nouri, 20, sofreu um mal súbito durante um amistoso entre seu time, o Ajax, e o alemão Werder Bremen, na Áustria. Aos 26min do segundo tempo, o jogador, que tem ascendência marroquina, caiu no gramado, aparentemente tendo dificuldade para respirar. Uma ambulância chegou a entrar no campo para prestar auxílio. Com o jogo parado, seus colegas de time e mesmo o juiz pareciam desesperados com a situação do meia. Alguns rezavam. Em seu perfil no Twitter, o Ajax considerou o incidente como "sério" e informou que um helicóptero foi usado para levar Nouri ao hospital. Atendido pelos médicos, o atleta mostrou as condições estáveis, mantém seus batimentos cardíacos e está dormindo, informou o Ajax.