Secretário de Doria alega tarefas políticas e anuncia saída da gestão

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Eliseu Gabriel (PSB) anunciou nesta sábado (8) sua demissão do cargo de secretário do Trabalho e Empreendedorismo da gestão Doria (PSDB). Ele deve ficar no cargo até quinta-feira (13), quando vai reassumir seu cargo de vereador na Câmara. Gabriel é presidente do diretório municipal do Partido Socialista Brasileiro, que tem como presidente estadual Márcio França, vice-governador de Geraldo Alckmin (PSDB). Pensando nas articulações políticas para as eleições do ano que vem, ele resolveu voltar para o legislativo. O prefeito Doria, antes de perder Gabriel, havia perdido as secretárias Soninha Francine (Assistência Social), também do PSB, e a tucana Patrícia Bezerra (PSDB), que saiu do governo por discordar da forma como as ações na cracolândia estavam sendo feitas.