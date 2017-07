Zenit estuda aumentar proposta e pagar multa para levar Rodrigo Caio

JOSÉ EDUARDO MARTINS SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O zagueiro Rodrigo Caio está próximo de deixar o São Paulo para defender o Zenit, da Rússia. De acordo com apuração da reportagem com fontes ligadas ao clube do Morumbi, os russos sinalizaram que aumentarão a oferta de R$ 44 milhões para aproximadamente R$ 67 mi, valor da multa rescisória do jovem atleta. A expectativa no Morumbi é de que o Zenit chegue com o valor da multa na próxima semana, quando as duas partes se reunirão. Caso ofereça o valor, o São Paulo dependerá exclusivamente da vontade de Rodrigo Caio em permanecer. São dois trunfos trabalhados pela diretoria para convencer o campeão olímpico a permanecer: a chegada do técnico Dorival Junior, que sinalizou o desejo de usar Rodrigo Caio, e a Copa do Mundo de 2018 -pelo São Paulo, o zagueiro é parte integrante da seleção brasileira de Tite. Rodrigo Caio está bem cotado no mercado. Em 2015, o defensor já ficou muito perto de acertar com o Valencia e o Atlético de Madrid, ambos da Espanha. Neste ano, depois de muita negociação, renovou o seu contrato com o São Paulo e recebeu um aumento salarial. Além de Rodrigo Caio, o clube russo trabalha também com o grego Manolas, da Roma. Na mira do Chelsea, que dificulta qualquer negociação com o Zenit, o defensor da Roma custaria R$ 112 milhões aos cofres russos.