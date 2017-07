Inter empata nos acréscimos com Criciúma e evita vexame no Beira-Rio

MARINHO SALDANHA PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Internacional perdia até os 48 do segundo tempo. Mas evitou a segunda derrota em casa com gol de Klaus, de cabeça. Neste sábado (08), o Colorado somou um ponto no empate em 1 a 1 com o Criciúma, muito sofrido. Pouco, mas um alento para quem não tinha nada até o fim do jogo. O Criciúma marcou aos 5 minutos do primeiro tempo. Depois, tratou de defender-se e fazer muita 'cera'. Ganhou tempo, e quase conseguiu arrancar os três pontos. Mas no finalzinho acabou vazando. O empate não alivia a pressão sobre o técnico Guto Ferreira. O comandante vive tensão pela falta de evolução do time, dono de uma das piores campanhas como mandante na Série B. Com 18 pontos, o Inter é sexto colocado na Série B. Na próxima rodada, visita o Ceará, terça-feira (11). Já o Criciúma ficou com 17, em 12º e recebe o Paysandu também no mesmo dia. CAMISA O Inter estreou sua nova camisa. Vermelha, com uma faixa horizontal em um tom mais escuro da mesma cor, o uniforme foi apresentado em evento na última quinta-feira. Deste então recebeu críticas da torcida. No entanto, segundo o presidente Marcelo Medeiros, em 48 horas o nova camisa do Inter bateu as anteriores em número de vendas.