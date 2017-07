Jogadora de vôlei da República Dominicana passa mal e sai de quadra de maca

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A jogadora Brayelin Elizabeth Martinez, da República Dominicana, passou mal durante a partida contra o Japão, neste sábado (8), pelo Grand Prix feminino de vôlei, na Holanda, e teve que deixar a quadra de maca. No quarto set da partida, Martinez se jogou de peito no fundo da quadra para tentar salvar uma bola, em vão. Ela se levantou, mas, segundos depois, começou a passar mal, como se não conseguisse puxar a respiração. Imediatamente, ela foi colocada no chão para receber atendimento. Até os médicos da seleção japonesa entraram em quadra para auxiliar no atendimento, que durou cerca de 15 minutos. Martinez foi retirada de quadra de maca. Não foi possível perceber se ela estava consciente. Nem a organização do torneio nem a seleção de República Dominicana, que venceu a partida por 3 sets a 1, falaram sobre o estado de saúde da jogadora até o momento.