Botafogo e Atlético-MG se enfrentam neste domingo com desfalques

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O goleiro paraguaio Gatito Fernández está fora do jogo contra o Atlético-MG, que vai acontecer neste domingo (9), às 19h, no estádio do Botafogo, Nilton Santos, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Fernández se machucou em uma dividida no jogo contra o Nacional, pela Libertadores, nesta quinta-feira (6), e levou cinco pontos no joelho esquerdo. Jefferson, que ficou mais de um ano afastado por causa de duas cirurgias no braço esquerdo, deve ser o titular no jogo contra o Atlético-MG. O Botafogo busca vitória no Brasileiro após perder dois jogos seguidos no campeonato. Atualmente, ocupa a 10ª posição com 15 pontos. O Atlético-MG também vai ter desfalques no jogo deste domingo (9). Otero sofreu lesão no tornozelo direito durante os treinos deste sábado. Gabriel também não vai jogar. O zagueiro está com fadiga muscular. A novidade do técnico Roger Machado é a volta de Marco Rocha, que se recuperou de uma lesão no tendão da coxa esquerda. Elias, Fred e Robinho foram relacionados, mas talvez sejam poupados por desgaste devido ao jogo da Libertadores. A equipe mineira, que vem de duas vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro, uma contra o Chapecoense e outra contra o Cruzeiro, está na oitava posição da tabela, com 16 pontos. Estádio: Engenhão, no Rio Horário: 19h deste domingo Juiz: Wilton Pereira Sampaio (GO)