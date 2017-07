Doria limita horário de viagem em ônibus para estudantes

FÁBIO PESCARINI SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A gestão João Doria (PSDB) mudou as regras para estudantes que usam passe livre na capital e vai reduzir o tempo de uso diário. As alterações foram publicadas na edição de ontem do "Diário Oficial" da Cidade. A partir do próximo dia 1º de agosto, quando voltam as aulas, o estudante terá direito a fazer até quatro embarques em um período de duas horas, duas vezes ao dia. Hoje, o estudante conta com até oito embarques ao dia, em um período de 24 horas. Assim, é possível usar o passe livre para outros fins, como ir ao trabalho. Com o novo limite de embarques, teoricamente o estudante só poderá usar o passe livre para ir e voltar da escola ou da faculdade. Segundo a SPTrans (empresa que gerencia o transporte municipal), o número de cotas vai variar conforme a frequência exigida pela instituição de ensino: de dez cotas ao mês para cursos que exijam uma presença por semana a até 48 ao mês aos que exijam cinco presenças semanais. O número de embarques será contado a partir do registro da primeira passagem pelo validador do cartão. Os estudantes que pagam meia passagem também terão direito a 48 cotas ao mês. De acordo com a Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes, a expectativa é de uma economia de R$ 70 milhões até o fim deste ano com a nova medida.