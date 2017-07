França dá o troco em brasileiros e vence a Liga Mundial pela 2ª vez

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após duas derrotas doloridas no ano passado, a França deu o troco na seleção brasileira e conquistou o título da Liga Mundial de vôlei masculino na madrugada deste domingo (9), em Curitiba. O título, o segundo do país europeu pela competição, foi definido em 3 sets a 2, parciais de 21/25, 25/15, 25/23, 19/25 e 15/13. Equipe em ascensão a modalidade, a França havia sido derrotada pelos brasileiros tanto pela edição 2016 da liga como pelos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Em ambas ocasiões os reveses custaram à equipe a eliminação. O terceiro set foi fundamental para o título dos europeus na Arena da Baixada. Atrás na parcial durante um longo período, a seleção brasileira brigou pela igualdade em 20 a 20, empurrada pelo oposto Wallace. Mas a reação foi incompleta. O time da casa também teve suas chances no tie-break, saiu na frente, mas tomou a virada. Campeã olímpica, a seleção brasileira teve a estreia do técnico Renan dal Zotto nesta liga. O time não vence a competição desde 2010. Nestes sete anos, o time tem agora cinco vice-campeonatos. Essa foi a sexta vez que o Brasil recebeu o campeonato. Só a Itália acolheu a competição tantas vezes. Curioso que, dos nove títulos brasileiros pela Liga Mundial, apenas um foi conquistado em casa, mesmo com o país tendo recebido a fase final do torneio em seis edições. Das cinco edições anteriores como anfitriã, a seleção só havia vencido uma, a primeira, em 1993, à esteira do ouro nas Olmipíadas de Barcelona-1992.