No Santos vamos falar de trabalho, não de religião

KLAUS RICHMOND SANTOS, SP (FOLHAPRESS) - Levir Culpi, 64, apenas fala o que sente, sem culpas ou preocupações. O técnico do Santos, que enfrenta o São Paulo, neste domingo (9), às 19h, na Vila Belmiro, pela 12ª rodada do Brasileiro, chegou há menos de um mês e ajudou a equipe a, enfim, deslanchar na temporada. Levir disse que estuda por fim às concentrações antes dos jogos, alvo de reclamação de jogadores. Outra medida, a mais polêmica, é a proibição aos cultos religiosos dentro do clube. O centroavante e pastor evangélico Ricardo Oliveira é a principal liderança religiosa no elenco. Cultos durante as concentrações da equipe se tornaram hábito comum no time da Vila Belmiro. "Quando entramos pelo portão do Santos vamos falar de trabalho e de futebol. Agora, quando saímos, cada um vai para onde quiser. Pode ser umbandista ou ateu, mas religião dentro do trabalho, não." Pergunta - Em outros clubes, o senhor já bateu de frente com jogadores importantes para o seu time como Ronaldinho Gaúcho, Diego Tardelli e Fred. Por que tomou essas atitudes? Levir Culpi - São atitudes naturais. Não fico preocupado com o que vou dizer, pois falo o que sinto pela minha experiência no futebol. Hoje, tive uma reunião com os jogadores, falei de frente com alguns. Quero que eles se expressem. Qual foi o motivo da reunião? Queria conversar sobre algumas coisas que aconteceram aqui e que não gostei. A melhor maneira era essa, só eu e os jogadores. Como analisa a cobrança sobre os técnicos brasileiros? Tem cobrança de que o cara tem de estudar, que precisa fazer um curso na Europa. Agora, pega o [Pep] Guardiola [treinador do Manchester City] e manda ele vir aqui treinar o Corinthians e o Flamengo para ver como funciona. A impressão que dá é que conseguimos fazer o que Barcelona e Real Madrid fazem, mas não conseguimos. Quem é que investe € 600 milhões no Brasil? No Barcelona você fica com o Messi, Iniesta e Neymar trabalhando cinco anos juntos. Pode colocar um técnico da segunda divisão do Brasil que a chance de ganhar é grande. Fazer cursos fora do país não traz ganhos efetivos? Os cursos podem ser feitos no Brasil. O futebol é um esporte lúdico, não é matemática. Dois mais dois com o Garrincha não são quatro. Como acompanhou a demissão do Rogério Ceni? Não tive a oportunidade de falar com ele. É meu amigo e o cara mais indicado para isso, com possibilidade grande de dar certo pelo conhecimento e pela capacidade, mas isso é futebol, não tem uma lógica. A demissão foi injusta? Claro. Por que contrataram o Rogério? Os dirigentes não têm projeto para o clube, eles têm projeto para eles. Uns querem ser políticos, outros têm interesses. Me sentiria completamente usado. O que aconteceu com a seleção brasileira é um negócio absurdo, está tudo junto com a política. Alguns jogadores do Santos costumam fazer cultos religiosos na concentração. O que o senhor pensa a respeito? Se você adquire a confiança do grupo, como fiz no Atlético-MG, podemos tirar a concentração. Há essa possibilidade, mas vai depender das situações. Sobre o culto religioso, acho que quando entramos pelo portão do Santos vamos falar de trabalho e de futebol. Agora, quando saímos, cada um vai para onde quiser. Pode ser umbandista ou ateu, mas religião dentro do trabalho, não. Quando vamos sair de ônibus nós nos reunimos, fazemos uma oração. É um negócio bacana, que só fortalece o grupo. Apesar de eu ser um agnóstico, aceito qualquer manifestação religiosa desde que não fira alguns princípios. Muito se falou sobre a possível saída do Lucas Lima. Acha que pode convencê-lo a ficar? Creio que um técnico pode, perfeitamente, fazer a cabeça de um jogador, mas compactuo com a ideia dele sair porque precisamos nos colocar em seu lugar também. Queremos defender o Santos, porém há muitas coisas envolvidas: a parte profissional e a questão financeira. Em 2014 o senhor disse que pensava em parar. Qual é o seu projeto atual? Pensamos uma coisa hoje, amanhã outra. Eu não sou diferente, mas estou começando a me preparar para parar, sim. Não quero que me parem. Sabe aquela coisa de que ninguém mais procura ou liga? Não tenho uma conta, pois pode acontecer de ir para o exterior, gostaria disso ainda. No Brasil são poucos clubes que gostaria de treinar. O Santos era um deles então? Quando surgiu o nome do Santos, fiquei doido. Imagine conquistar um título aqui? Deixar o meu nome na história, quem sabe.