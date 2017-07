De Rose nega elo com ex-firma de diretor da ABCD

ALEX SABINO E PAULO ROBERTO CONDE SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Procurados, tanto Eduardo de Rose quanto Alexandre Nunes negaram ter qualquer elo comercial e afirmaram que não se lembravam da declaração. O médico disse não se recordar do documento que assinou em 2012, quando ainda era secretário-executivo da ABA (Agência Brasileira Antidoping). "Eu não me lembro de ter escrito nada a respeito disso. Mas você está falando de algo que aconteceu em 2012. Faz cinco anos." Ele disse que conhecia, sim, a No Doping, mas nunca teve relação com a empresa. "Como é uma empresa que trabalha nessa área no Brasil, penso que ela vai exportar o material. Não sei de autorização da Anvisa para essa exportação. Mas, se escrevi isso, não me lembro." Por meio da assessoria de imprensa do Ministério do Esporte, ao qual a ABCD (Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem) se reporta, Nunes disse também não se lembrar do documento. Ele argumentou que De Rose pode ter citado que a No Doping tinha um cadastro na Anvisa para atuar como coletora de amostras biológicas. A reportagem, no entanto, enviou o documento assinado pelo médico para apreciação da agência nacional, que por sua vez assegurou que a autorização citada jamais foi concedida. De Rose e Nunes são próximos. Ambos gaúchos, trabalharam respectivamente como gerente-geral e especialista no planejamento regional do departamento antidoping do Comitê Organizador dos Jogos Rio-2016. A condução do antidoping da Olimpíada foi criticada em relatório de observadores independentes da Wada. De Rose, por sinal, pertenceu ao comitê executivo da Agência Mundial Antidoping, da qual é membro fundador. Também foi integrante da comissão médica do COI (Comitê Olímpico Internacional). Ele também é ligado ao COB (Comitê Olímpico do Brasil) e chefia a parte médica da Odepa (Organização Desportiva Pan-Americana), que é responsável por realizar os Jogos Pan-Americanos. Nas décadas de 1970 e 1980, De Rose também trabalhou em equipes brasileiras de futebol.