Incêndio na zona leste de São Paulo deixa mortos na noite de sábado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um incêndio em uma casa na rua Salvia, Cidade Tiradentes, na zona leste de São Paulo, deixou duas pessoas mortas na noite de sábado (8). Segundo informações do Corpo de Bombeiros, foram encontrados dois corpos carbonizados não identificados. O fogo foi controlado por volta das 23h. Ainda de acordo com a corporação, as causas do incêndio são desconhecidas. OUTROS CASOS Na noite de sábado, também ocorreram outros dois incêndios, sem vítimas. Um galpão com materiais recicláveis pegou fogo no Jardim Paraíso, em Cajamar (a 41 km da capital). O veículo que estava estacionado no local ficou totalmente destruído. Em Embu das Artes, na Grande SP, os bombeiros foram chamados para conter o fogo em uma casa na rua Cândido Portinari. Ninguém ficou ferido. Já no domingo (9), um princípio de incêndio atingiu uma casa na rua Major Sertório, República, no centro de SP. O fogo durou aproximadamente 10 minutos e foi contido pelos bombeiros. Não houve vítimas.