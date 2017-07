Torcedor é morto após confusão em São Januário e três são baleados

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A confusão depois da partida entre Vasco e Flamengo, em São Januário, neste sábado (8), terminou com um torcedor morto. O óbito foi confirmado pela Polícia Militar, que não informou a identidade nem o time pelo qual ele torcia. A pessoa, de 27 anos, foi atingida no lado de fora do estádio de São Januário. Além do torcedor morto, outros três foram baleados e deram entrada no Hospital Souza Aguiar. Logo depois do fim do jogo entre Vasco e Flamengo no Estádio de São Januário, que terminou 1 a 0 para o time rubro-negro, a confusão teve início. Torcedores tentaram invadir o campo, outros jogaram bombas em campo. Houve depredação e brigas na arquibancada. Os jogadores dos dois times tiveram que ficar cercados pela polícia no meio do gramado e só foram para os vestiários após 20 minutos. A polícia usou gás de pimenta para tentar controlar a situação, mas a briga também foi para fora do estádio. Os torcedores vascaínos ficaram revoltados com o resultado e, após o apito final, começaram a jogar diversos objetos no gramado, inclusive bombas. Algumas pessoas tentaram até invadir o gramado, mas sem sucesso. Quando a Polícia Militar tentou intervir, os vascaínos passaram a brigar na arquibancada e depredar o estádio. Até torcedores que não estavam envolvidos na confusão ficaram sem ter para onde ir. Houve cenas de guerra, com crianças chorando, mulheres desesperadas e gente caída por causa da briga e do gás de pimenta usado pelos policiais. Procurador geral do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva), Felipe Bevilacqua, vai pedir na segunda-feira a interdição de São Januário.