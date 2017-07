Exposição sobre a história de mais de 150 games será exibida em SP a partir de agosto

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma história de seis décadas de jogos será contada por meio da exposição "A Era dos Games", que dará aos visitantes a oportunidade de conhecer mais de 150 games, como o Pong, um jogo de tênis extremamente sintético, criado em 1972, e que deu início a uma das megaempresas do setor, a Atari, que lidera o segmento ao lado de Nintendo, Sega, Microsoft e Sony. Criada pelo Barbican Centre, em Londres (Reino Unido), a exposição será dividida em 13 seções temáticas distintas, que vai do fliperama, passando pelo computador, até chegar à tela do celular. O Brasil também estará presente com a exibição de alguns jogos com tecnologia verde e amarela, na seção de produções de criadores independentes. Para o diretor do Barbican, Neil McConnon, a exposição explora a "influência de músicos, cineastas e artistas e mostra claramente que algumas das inovações mais criativas do nosso tempo passaram por este meio fenomenal”. A exposição chega ao Brasil depois de percorrer 33 cidades de 25 países e ser vista por quase quatro milhões de pessoas. De acordo com os organizadores do evento, o público poderá conhecer a história de personagens célebres, como Mario -o encanador italiano criado pela Nintendo em 1985 e que apareceu na cerimônia de encerramento dos Jogos do Rio. Na ocasião, o premiê japonês, Shinzo Abe, apareceu como o personagem do videogame para anunciar Tóquio como a próxima cidade-sede dos Jogos Olímpicos. O público também terá contato com o jogo mais vendido da história dos games, o Tetris, os de ação, como os games de guerra ou de esporte -Wii, e os de simulação, como os games da série "The Sims". “Não há dúvida de que os videogames tiveram um grande impacto na cultura visual contemporânea. 'A Era dos Games' pretende demonstrar a força criativa considerável que sustenta a indústria, destacando as contribuições de indivíduos e empresas-chave que desempenharam um papel na sua evolução”, afirma McConnon. Os ingressos começaram a ser vendidos nesta quarta-feira (5) no site Ingresse, e custam R$ 40. Eles também poderão ser adquiridos na bilheteria a partir de 16 de agosto. As visitas serão feitas em horários pré-agendados, com duração de 90 minutos cada. Depois de São Paulo, a exposição irá para o Museu Histórico Nacional, no Rio de Janeiro, onde ficará em cartaz de 6 de dezembro a 5 de março de 2018. A ERA DOS GAMES QUANDO 16 de agosto a 12 de novembro; de ter. a dom., das 11h às 20h ONDE Pavilhão da Bienal - parque Ibirapuera, av. Pedro Alvares Cabral S/N (Portão 3) QUANTO R$ 40, meia (R$ 20)