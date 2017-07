Sobe para 18 o número de mortos por chuvas e inundações no Japão

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O número de mortos pelas grandes inundações no sudoeste do Japão subiu para 18, informaram autoridades do país neste domingo (9). Na semana passada, chuvas torrenciais provocaram danos em estradas, casas e plantações de arroz em territórios japoneses. Houve cortes de eletricidade, atrasos em linhas de trem e fechamento de escolas. Ao menos 27 pessoas continuam desaparecidas. Neste domingo, aproximadamente 12 mil socorristas enfrentavam a chuva e a lama espessa para procurar pessoas desaparecidas e isoladas. "Estamos fazendo o possível para auxiliar as vítimas", declarou à imprensa o porta-voz do governo, Yoshihide Suga. Mais de 500 pessoas estão ilhadas, segundo a rede de televisão japonesa NHK. Na quinta (6), autoridades emitiram ordem de retirada para cerca de 600 mil pessoas na província de Fukuoka e outras 270 mil na província de Oita, na ilha de Kyushu, a 900 quilômetros de Tóquio. Em 24 horas, foram registrados 540 milímetros de chuva, o equivalente a 45 dias na temporada chuvosa. A agência meteorológica japonesa prevê mais chuva neste domingo, incluindo nas áreas de Fukuoka e Oita. Os temporais ocorrem pouco mais de uma semana após a passagem de um tufão, que já havia provocado inundações na região.