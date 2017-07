Premiê do Iraque proclama vitória contra Estado Islâmico em Mossul

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O premiê iraquiano, Haider Al-Abadi, proclamou neste domingo (9) a vitória de seu exército em Mossul, a segunda maior cidade do Iraque e antes considerada o último grande reduto do Estado Islâmico (EI) do país. Comunicado divulgado pelo gabinete do ministro diz que Abadi "chega a cidade libertada de Mossul e felicita os combatentes heroicos e o povo iraquiano pela importante vitória." O EI encontrava-se enfraquecido em Mossul devido aos avanços recentes do exército iraquiano. A operação de retomada da cidade teve início em outubro de 2016 e contou com o apoio de uma coalização internacional liderada pelos Estados Unidos. Milhares de pessoas fugiram de Mossul desde o início da operação, agravando a crise humanitária no Iraque.