Trump publica vídeo ufanista em que destaca sua participação no G20

ISABEL FLECK WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (FOLHAPRESS) - Se não fossem as imagens, que mostram Donald Trump e a família nos eventos do G20, e a letra da música-tema, o vídeo postado pelo presidente americano na manhã deste domingo (9) poderia muito bem ser confundido com a publicidade ufanista do regime norte-coreano. Na montagem de 1:47, cuja autoria não foi revelada -mas que parece ter vindo da equipe de Trump-, fotos e vídeos do presidente e de sua filha e assessora, Ivanka, apertando as mãos dos demais líderes do G20 são cobertos pela música "Make America Great Again" (vamos fazer a América grandiosa de novo, slogan da campanha do republicano), entoada pelo coro de uma igreja batista. Trump postou o vídeo em sua conta pessoal no Twitter depois de outras sete mensagens publicadas desde as 7h30 (8h30 de Brasília), nas quais disse que "o G20 foi um grande sucesso para os EUA", que ele "pressionou fortemente" o presidente russo, Vladimir Putin, duas vezes sobre se houve interferência de Moscou nas eleições, e que não discutiu com o colega as sanções contra o país. Junto com o vídeo, Trump escreveu apenas "Make America Great Again", frase ouvida dez vezes na música, enquanto o vídeo mostra Trump rodeado de líderes sorrindo (o brasileiro Michel Temer aparece de relance) e em encontros bilaterais, e aproxima o presidente nas imagens de grupo do G20. Há um bom espaço no vídeo também para imagens de Ivanka sendo cumprimentada por líderes de outros países, numa mensagem de que a tarefa de tornar os EUA grandiosos de novo foi abraçada pela família Trump. A música que acompanha a montagem já havia aparecido antes na conta de Trump, no feriado de 4 de julho, dia da independência americana. A gravação da composição do pastor Gary Moore, da Primeira Igreja Batista de Dallas, no Texas, tinha sido feita durante o "Comício para Celebrar a Liberdade", no fim de semana anterior, quando um coral entoou a canção para Trump no Kennedy Center, em Washington. A letra se resume a "Levantemos a tocha da liberdade por toda a terra / Rumo ao futuro, de mãos dadas / Façamos a América grandiosa de novo". As postagens foram feitas em meio a uma cobertura da imprensa que mostrou o isolamento de Trump na cúpula do G20 em relação ao clima, depois que o presidente anunciou a saída dos EUA do Acordo de Paris.