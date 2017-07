Chape e Furacão ficam no empate e seguem ameaçados

(foto: Divulgação/ Atlético-PR)

A má fase continua. E para os dois lados. É que, jogando na Arena Condá, Chapecoense e Atlético-PR não conseguiram passar de um empate por 1 a 1, gols de Sidcley e Lucas Marques, ambos no primeiro tempo. Com o resultado, o time paranaense soma quatro partidas sem vencer (considerando Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão), enquanto os catarinenses, que estrearam o técnico Vinicius Eutrópio, não triunfam há seis jogos (Sul-Americana e Brasileirão).

Com o pontinho conquistado fora de casa, o Furacão chega aos 15 pontos e sobe temporariamente para a 13ª colocação. A Chape, por sua vez, aparece uma posição atrás, com a mesma pontuação do rival do Paraná. A diferença está no saldo de gols: -5 contra -4.



Na próxima quarta-feira, o time paranaense volta a campo para receber o Cruzeiro, às 21h45, na Arena da Baixada. Já os catarinenses jogam no dia seguinte, às 21 horas, contra o Sport, na Ilha do Retiro.



NOVO TÉCNICO



Vinícius Eutrópio substitui Vágner Mancini e estreia no comando da Chape. Aos 51 anos, o profissional iniciou a carreira na beira do gramado no Furacão: entre 2000 e 2006 trabalhou na coordenação técnica, tendo ainda em seu último ano a oportunidade de comandar a equipe interinamente. Desde então, passou por times como Fluminense, América-MG, Ponte Preta, Figueirense e Santa Cruz.

ESCALAÇÃO



Para o jogo em Chapecó, o técnico Eduardo Baptista promoveu duas mudanças em sua equipe. Na lateral-direita, Jonathan substituiu Cascardo. Na zaga, Wanderson assumiu a vaga que era de Thiago Heleno. Outra novidade foi no banco de reservas: Eduardo da Silva, que não jogava há um mês. Já os meias Guilherme, Carlos Alberto e Felipe Gedoz seguem em recuperação.



Já na Chape, o técnico estreante não contou com oito jogadores: Rossi (suspenso), Andrei Alba, Amaral, João Pedro, Nenén, Nadson, Túlio de Melo e Osman (departamento médico). Com isso, Seijas assumiu a vaga do suspenso Rossi, enquanto Apodi e Victor Ramos retomaram a titularidade.

PRIMEIRO TEMPO



O Atlético-PR teve o melhor início de partida imaginável. O time controlava bem a posse de bola e, consequentemente, mantinha a defesa bem protegida. Antes dos dois minutos, foi premiado com um belo gol de Sidcley. Mas parou por aí.



É que depois de abrir o placar a equipe não manteve o bom desempenho, recuou e passou a dar espaços para o adversário jogar pelas laterais, explorando principalmente a velocidade e habilidade de Apodi. Foi numa falta sofrida pelo lateral-direito, inclusive, que a Chapecoense chegou ao empate, aos 16 minutos. E a virada não veio por pouco – ao todo, foram 15 finalizações dos donos da casa, que mandaram uma bola no travessão, contra apenas duas dos visitantes.



Na saída do gramado, o lateral-direito Jonathan fez um resumo do que havia sido o confronto até ali. “Nossa equipe começou bem, como sempre, mas depois tem essa tendência de recuar demais. Não é de hoje. A gente tem que consertar isso. Nosso time tem qualidade de jogar bem desde o início. Tirando o gol, não fizemos um bom primeiro tempo. Tem que voltar melhor.”



SEGUNDO TEMPO

Para a etapa final, Eduardo Baptista logo de cara substituiu o cansado Rossetto para a entrada de Eduardo Henrique. Em seu primeiro lance, o meio-campista quase entregou o ouro para o rival, mas depois subiu de produção junto com a equipe, que conseguiu proteger melhor as laterais e também melhorou ofensivamente, com Nikão mais adiantado e com maior liberdade para atacar.



Com a defesa mais sólida, a expectativa atleticana era por uma bola, pela virada. E a oportunidade veio aos 26 minutos, quando Douglas Coutinho disparou desde o meio de campo e ficou cara a cara com o goleiro, mas chutou mal, jogando fora a oportunidade de recolocar o Furacão em vantage no placar.



Ficha Técnica



Chapecoense 1 x 1 Atlético-PR



Chapecoense: Jandrei; Apodi (Moisés Ribeiro), Douglas Grolli, Victor Ramos e Reinaldo; Andrei, Girotto, Lucas Mineiro (Lourency), Lucas Marques e Seijas (Luiz Antônio); Arthur e Wellington Paulista. Técnico: Vinicius Eutrópio

Atlético-PR: Weverton; Jonathan, Paulo André, Wanderson e Sidcley; Otávio, Matheus Rossetto (Eduardo Henrique), Lucho González (Bruno Guimarães); Nikão, Douglas Coutinho (Nicolas) e Ederson. Técnico: Eduardo Baptista

Gols: Sidcley (2-1º), Lucas Marques (16-1º)

Cartões amarelos: Paulo André, Lucho González, Jonathan (A); Victor Ramos (C)

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Público: 9.689 total

Renda: R$ 220.290,00

Local: Arena Condá, em Chapecó (SC), domingo, às 11h



PRINCIPAIS LANCES



Primeiro tempo



2 – Gol do Atlético! Lançamento de Jonathan para Sidcley na esquerda. O lateral mata a bola no peito, corta Seijas, invade a área e bate cruzado, no cantinho de Jandrei. Golaço!



10 – Lucas Mineiro aciona Arthur na esquerda. O atacante olha para a área e cruza para o cabeceio de Wellington Paulista. A bola vai por cima do gol.



12 – Weverton sai mal do gol, tenta o corte e entrega para Andrei Girotto. O volante tenta o chute de dentro da área, mas é travado pela defesa. Escanteio.



16 – Gol da Chapecoense! Cobrança de falta de Reinaldo na lateral e a zaga afasta parcialmente. Lucas Marques aproveita a sobra na entrada da área para mandar uma bomba contra a meta de Weverton e empatar a partida.



21 – Jonathan cruza a bola para Ederson, que arremata de primeira, de voleio. A bola passa ao lado do gol, com perigo.



27 – Apodi dispara pela direita, dribla o marcador na lateral e toca para Wellington Paulista, que “pifa” de primeira para Lucas Mineiro tocar na saída do goleiro. A bola explode no travessão.



Segundo tempo

3 – Eduardo Henrique sai jogando errado, Arthur aproveita e chuta forte de longe. Weverton espalma e, no rebote, Seijas bate cruzado. Weverton defende novamente.



9 – Sidcley cruza. Douglas Coutinho tenta chegar na bola, mas não alcança. Ederson aproveita a sobra e manda para o gol, mas o árbitro assinala impedimento de Coutinho.



18 – Apodi dribla Sidcley, invade a área e tenta passar por Wanderson, mas acaba tocado e cai. Ele pede pênalti, mas o árbitro não marca nada.



26 – Douglas Coutinho arranca do meio de campo, deixa os marcadores para trás e fica cara a cara com o goleiro. Na hora da finalização, porém, manda em cima de Jandrei e desperdiça ótima oportunidade.



29 – Reinaldo recebe na esquerda e bate cruzado. O chute quase surpreende Weverton, que se estica e manda para escanteio.



49 - Lourency recebe ma esqierda, ganha do marcador e bate forte. Weverton se estica e salva o Atlético. Escanteio.