Sidcley e Otávio se destacam em partida medíocre do Atlético. Confira as atuações

SAIBA MAIS Chape e Furacão ficam no empate e seguem ameaçados

ATUAÇÕES INDIVIDUAIS



Weverton (5,5)

Não teve culpa no gol, mas foi inseguro. Mal nas saídas da meta.



Jonathan (5,5)

Participou muito, mas criou pouco. Jogador que mais cometeu faltas.



Paulo André (6,0)

Compensou a falta de velocidade com o bom posicionamento.



Wanderson (6,0)

Perfeito nas bolas pelo alto. Cometeu um pênalti não marcado.



Sidcley (7,0)

Marcou o belo gol do Atlético e criou outro bom lance.



Otávio (6,5)

Jogador que mais desarmou na partida e o que mais acertou passes.



Matheus Rossetto (6,5)

Jogador que mais participou do jogo no 1º tempo. Sentiu o cansaço.



Eduardo Henrique (6,0)

Entrou na volta do intervalo. Bem posicionado, teve atuação regular.



Lucho González (5,5)

Bem nos desarmes e no bloqueio, mas pouco participativo com a bola.



Bruno Guimarães (6,0)

Entrou aos 31-2º e mostrou muita firmeza na marcação.



Nikão (6,5)

Saiu-se bem na 2ª etapa, quando teve mais liberdade para atacar.



Douglas Coutinho (6,0)

Ajudou na marcação e teve a grande chance para garantir a vitória, mas desperdiçou.



Nicolas (S/N)

Entrou aos 33-2º. Pouco tempo em campo. Sem nota.



Ederson (6,0)

Teve um gol bem anulado pela arbitragem. Fora isso, pouco fez.