Na estreia de técnico, Chapecoense só empata com Atlético-PR em casa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - No primeiro jogo com o técnico Vinícius Eutrópio no comando, a Chapecoense não passou de um empate por 1 a 1 com o Atlético-PR, neste domingo (9), na Arena Condá, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado é ruim para os dois times, que têm agora 15 pontos cada um. O Atlético-PR é o 13º colocado, enquanto a Chapecoense ocupa o 14º lugar na tabela. Até o fim da rodada, ambas as equipes podem ficar mais próximas da zona de rebaixamento. Sidcley anotou o gol do Atlético-PR, no começou da partida. Lucas Marques, ainda no primeiro tempo, deixou tudo igual para o time da casa. Antes do início da partida, Eutrópio foi até o campo para ser apresentado para a torcida presente na Arena Condá. O treinador, porém, não comandou a equipe na beira do campo, pois cumpre uma suspensão. Ele assistiu ao jogo nas tribunas do estádio. O auxiliar técnico Emerson Cris orientou o time. O Atlético-PR precisou de apenas dois minutos para abrir o placar. O gol veio após uma desatenção da defesa do time mandante. Sidcley recebeu um lançamento livre na esquerda, puxou para o meio, cortou Seijas e chutou colocado no canto do goleiro Jandrei. Em desvantagem no placar, a Chapecoense foi com tudo para cima do rival, que esqueceu do ataque e só se defendeu no primeiro tempo, praticamente. A equipe da casa, então, conseguiu o empate aos 16 minutos, com Lucas Marques, que aproveitou uma sobra de bola na entrada da área e chutou para as redes. Com muitos jogadores à sua frente, o goleiro Weverton nem pulou. Ainda na primeira etapa, a Chape acertou o travessão. Com o resultado, a Chapecoense completou cinco jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. O time vinha de três derrotas (para Botafogo, Flamengo e Atlético-MG) e um empate (com o Fluminense). O último triunfo aconteceu no dia 14 de junho, contra o Vasco (2 a 1). Depois de um início ruim, o Atlético-PR chegou a emendar uma sequência de quatro vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro (contra Atlético-MG, Atlético-GO, São Paulo e Vitória), mas agora está em uma pequena queda. São duas rodadas sem vitórias. Na anterior, perdeu fora de casa para o Sport, por 1 a 0. No meio da semana, foi derrotado pelo Santos, pela Taça Libertadores. Na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, a Chapecoense visita o Sport, na quinta-feira (13), às 19h30 (de Brasília), enquanto o Atlético-PR recebe o Cruzeiro, na quarta (12), às 21h45, na Arena da Baixada. CHAPECOENSE Jandrei; Apodi (Moisés Ribeiro), Douglas Grolli, Victor Ramos e Reinaldo; Andrei Girotto, Lucas Mineiro (Lourency) e Lucas Marques; Seijas (Luiz Antonio),Wellington Paulista e Arthur. T.: Vinícius Eutrópio. ATLÉTICO-PR Weverton; Jonathan, Wanderson, Paulo André e Sidcley; Otávio, Matheus Rossetto (Eduardo Henrique) e Lucho González (Bruno Guimarães); Nikão, Douglas Coutinho (Nicolas) e Ederson. T.: Eduardo Baptista. Local: Arena Condá, Chapecó (SC) Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN) Auxiliares: Flávio Gomes Barroca (RN) e Vinícius Melo de Lima (RN) Cartões amarelos: Victor Ramos (CHA), Jonathan, Paulo André e Lucho González (ATL) Gols: Sidcley (ATL), aos dois minutos do primeiro tempo, e Lucas Marques (CHA), aos 16 minutos do primeiro tempo