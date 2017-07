Técnico destaca maratona de jogos e elogia performance

(foto: Geraldo Bubniak)

O Atlético-PR não conseguiu os três pontos na Arena Condá, mas o empate por 1 a 1 contra a Chapecoense satisfez o técnico Eduardo Baptista. Em entrevista coletiva, o treinador comentou que a expectativa era sair de campo com os três pontos, mas tratou de ressaltar o desempenho de seus comandados como ponto positivo do duelo deste domingo.



“A gente sempre vem para buscar a vitória, mas ficamos contentes com a performance. Um time aguerrido, com pegada forte e personalidade quando tem a bola. Mostramos isso principalmente no 2º tempo”, disse o treinador, que ainda elogiou os atletas, em especial aqueles que entraram durante a partida – Eduardo Henrique, Bruno Guimarães e Nicolas. “Foram muito bem, melhoraram o time”, comentou.

Questionado sobre a evolução do jogo atleticano, Eduardo Baptita ainda citou a maratona de jogos que teve de encarar desde sua chegada ao clube. “Estou aqui há 38 dias e hoje foi meu 13º jogo. Temos muito pouco tempo com eles (jogadores) no campo, mas vamos mostrando as coisas, vamos tentando criar soluções.”

Ao lamentar a saída do atacante Grafite, que rescindiu seu contrato com o clube na última semana, revelou que o Furacão ainda está de olho no mercado em busca de reforços. “Precisamos de um atacante refer|ncia, nós não temos e perdemos com a saída dele (Grafite). Agora temos de buscar no mercado.”