Temer luta para se salvar, mas PSDB deve deixar o governo

A pressão é grande em cima de Michel Temer. Nos bastidores, a informação é de que o peemedebista dificilmente se salvará da crise política que seu governo enfrenta, inclusive com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), já se preparando para assumir a presidência e já estudando qual seria sua equipe de ministros.

As notícias ruins, contudo, ainda não fizeram Temer desistir da luta. Tanto que o peemedebista chamou neste domingo o presidente da Câmara para uma conversa. Os dois discutirão sobre o calendário da denúncia contra o presidente, que tenta barrar na Câmara dos Deputados a acusação por corrupção passiva.

Além de Maia, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso foi convidado a participar de um encontro com Temer. A expectativa é que a reunião aconteça até terça-feira. Neste caso, a tentativa do peemedebista é evitar que o PSDB desembarque do governo, no qual possui quatro ministros.

Mas o maior temor do Executivo está próximo de se cumprir. É que o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, afirmou neste domingo (09/07) que não há "nenhuma razão" para que o PSDB permaneça na base do governo Temer após a aprovação das reformas trabalhista, previdenciária e política. O prefeito de São Paulo, João Dória, seguiu a mesma pegada e também disse não defender a permanência do partido no governo.

Hoje, o que nós devemos fazer? Aguardar o término das reformas. Terça-feira agora é a [votação da] reforma trabalhista, ela poderá ser aprovada no Senado. E aí vai à sanção presidencial. Também a reforma previdenciária a gente vai saber em pouco tempo se ela vai prosperar ou não. E a reforma política também tem data. Depois disso, eu vejo que não tem nenhuma razão para PSDB participar do governo”, declarou Alckmin.