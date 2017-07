Temperaturas têm ligeira alta, mas frio e sol permanecem em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O tempo seco permanecerá nesta semana em todo o Estado. Na capital, e as temperaturas devem subir, mas não ultrapassam os 24°C. As mínimas também terão pequena alta, atingindo 15°C nos próximos dias. Na região metropolitana e no leste do Estado, o céu deve ficar parcialmente nublado, apenas com uma névoa úmida ao amanhecer. No interior paulista, haverá poucas nuvens, e as temperaturas chegam a 28°C, pouca variação em relação aos últimos dias. Em Campos do Jordão, região serrana, onde a previsão é de céu aberto, as máximas permanecem estáveis entre 17°C e 19°C, assim como as mínimas, que devem ficar entre 9°C e 10°C.