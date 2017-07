(foto: Divulgação/ Everton)

Após 13 anos de Manchester United, o atacante Wayne Rooney anunciou a "volta para casa" na temporada 2017/2018. É que o jogador foi confirmado como novo reforço do Everton, clube que o revelou e do qual é torcedor, assinan do contrato por duas temporadas.

O jogador chega sem custos ao time que o acolheu quando tinha apenas nove anos de idade, já que o Manchester United topou liberá-lo ao rival.

"É um sentimento ótimo estar de volta. Estou animado, mal posso esperar para encontrar os torcedores, treinar e depois entrar em campo para jogar. Estou em êxtase. Mal posso esperar para voltar a jogar. Estou animado com as contratações que o clube fez. O clube está avançando. Este clube deveria estar conquistando troféus, e estamos dando grandes passos para estar envolvido e tentar conquistá-los", disse o atacante ao site oficial do clube inglês.