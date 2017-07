Amanda Nunes rebate críticas e diz que não tinha condições de lutar

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após ter que deixar a luta principal do UFC 213 por conta de uma sinusite, Amanda Nunes escreveu uma mensagem no Instagram na qual rebateu as críticas que recebeu por não ter entrado no octógono e reafirmou que não tinha condições de entrar no octógono. "Eu não estava me sentindo bem o suficiente para arriscar ser atingida na cabeça com tanta pressão", disse a lutadora, que explicou seu caso de sinusite crônica e como ele atrapalhou a sua preparação nos últimos dias. CONFIRA A NOTA DA ÍNTEGRA: Todo mundo está querendo ouvir o meu lado, então aqui vai ele ..... Eu tenho sinusite crônica, eu lutei com isso antes, mas desta vez não funcionou. Durante o corte de peso eu não conseguia respirar e me sentia fora do equilíbrio por causa da pressão em meus seios da face. Eu não estava me sentindo bem o suficiente para arriscar ser atingida na cabeça com tanta pressão. Fui levada para o hospital depois da pesagem e eles verificaram meu sangue e a desidratação, e me liberaram com base nisso. No dia seguinte eu voltei e eles fizeram uma tomografia computadorizada e descobriram um acúmulo, recebi antibióticos e me dirigi a um especialista. Eu nunca pulei fora de uma briga antes. Desculpe-me por todos os meus fãs que vieram me ver, eu vou fazer isso na próxima vez que eu entrar no octógono. A luta está sendo reprogramada. Eu ainda quero essa luta. Eu ainda quero esse oponente. Obrigado